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Льготные билеты начнут продавать без справки из учебного заведения

РЖД изменяет порядок оформления проездных документов

РЖД упрощает процедуру оформления проездных билетов для школьников. Льготные билеты теперь можно будет купить без справки из учебного заведения.

«Мне достаточно регулярно поступали обращения граждан по этому поводу. Теперь справка из школы потребуется только непосредственно при посадке, что позволяет оформлять льготные билеты через интернет. Я считаю, что это существенно облегчит жизнь нашим школьникам и их родителям», — сообщил президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров на оперативном совещании компании.

Льготные билеты на поезда дальнего следования будут доступны на сайте РЖД с 6 сентября.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Льготные билеты начнут продавать без справки из учебного заведения

РЖД изменяет порядок оформления проездных документов

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