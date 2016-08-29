В Москве презентовали школьную форму для детей-инвалидов

В планах у разработчиков добиться включения новой формы в список предметов реабилитации
В Москве представили школьную форму для детей с ограниченными возможностями. Благодаря особенной системе застежек и молний она легче надевается и сидит удобнее, чем обычная одежда. Это касается и ортопедической обуви.
Об этом сообщает ОТР.
Пока подобные костюмы шьют лишь несколько компаний в стране на заказ. Самый простой, без обуви, стоит от 3 до 6 тыс. рублей. Вся одежда имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора и относится к специальной для инвалидов. В планах у разработчиков добиться включения новой формы в список предметов реабилитации.
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