В Москве презентовали школьную форму для детей-инвалидов

В Москве представили школьную форму для детей с ограниченными возможностями. Благодаря особенной системе застежек и молний она легче надевается и сидит удобнее, чем обычная одежда. Это касается и ортопедической обуви.



Об этом сообщает ОТР.

Пока подобные костюмы шьют лишь несколько компаний в стране на заказ. Самый простой, без обуви, стоит от 3 до 6 тыс. рублей. Вся одежда имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора и относится к специальной для инвалидов. В планах у разработчиков добиться включения новой формы в список предметов реабилитации.

