Центробанк назвал самые прибыльные НПФ за полгода

Банк России сегодня опубликовал отчетность об итогах работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за полгода. Согласно этой информации, самую высокую доходность за полгода смогли обеспечить фонды УГМК-Перспектива (16,31%), АПК-Фонд (15,8%), КИТ-Финанс (15,41%), «Алмазная осень» (15,21%), «Благосостояние» (13,05%). Убытки показали фонд Мосэнерго (–22,37%), НПФ «Гефест» (–9,07%), «Капитан» (–7,35%) и «Будущее» (–6,3%).



При этом важно отметить, что доходность НПФ обычно определяется по пятилетнему периоду инвестирования, стратегии фондов обычно допускают получение убытков в краткосрочном периоде.



«Цыплят по осени считают — нельзя измерять доходность управления пенсионными накоплениями на маленьких горизонтах. Все-таки это длинная история, и здесь надо итоги подводить раз в пять лет, может быть, даже реже», — пояснял в недавнем интервью «Интерфаксу» первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.



Объем пенсионных резервов и накоплений в НПФ достиг 3,1 трлн рублей, что составляет порядка 3,7% ВВП. При этом объем пенсионных накоплений составил 2,02 трлн рублей, что на 1,6% выше значения на конец I квартала 2016 года. Рост пенсионных накоплений был обеспечен инвестиционным доходом (поскольку новые средства из-за правительственного моратория уже три года в систему не поступают). Пенсионные резервы достигли 1,04 трлн рублей.



Наиболее популярным НПФ, судя по объему пенсионных накоплений под управлением, на 30 июня является НПФ Сбербанка (340,6 млрд рублей). Далее следуют «Лукойл-Гарант» (239 млрд рублей) и «Будущее» (233 млрд).

Объем пенсионных выплат, включающих единовременные выплаты, срочные выплаты и накопительную часть трудовой пенсии, увеличился за II квартал на 106,6%, до 2,4 млрд рублей. Этот рост был обеспечен увеличением числа застрахованных лиц, получающих пенсию, на 21,5%, до 228,8 тыс. человек, в связи с достижением ими пенсионного возраста.



НПФ «Будущее» объясняет свой отрицательный результат остаточным эффектом дефолта Внешпромбанка, который отражен в том числе в связи со спецификой формы отчетности ЦБ РФ.

— В абсолютном выражении у фонда по итогам II квартала прирост в 2,5 млрд рублей, текущая доходность также в плюсе. То есть за полгода НПФ закрыл последствия дефолта по облигациям ВПБ. По итогам года мы также ожидаем положительную доходность, — сообщили в фонде.



Сегодня НПФ могут инвестировать только в самые надежные активы. Ранее в августе Банк России опубликовал проект положения, которое несколько меняет правила инвестирования для фондов. Так, планируется, что с 1 июля 2018 года максимальная доля, которую фонды смогут вкладывать в банки, снизится с 40 до 25%. А в 2019 году регулятор намерен запретить для вложений пенсионных денег ИСУ (ипотечные сертификаты участия). С другой стороны, Центробанк расширил инвестиционные возможности фондов и УК, разрешив им инструмент, который считается высокорискованным. Как указывается в проекте положения,не более 5% средств можно будет вложить в акции российских акционерных обществ, допущенных к торгам в сегменте РИИ-Прайм ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

