МИД осудил срыв гуманитарной операции ООН в Алеппо

Министерство иностранных дел России решительно осуждает срыв уже подготовленной гуманитарной операции ООН в Алеппо. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Свое согласие на отправку сформированных в колонну грузовиков с продовольствием для мирного населения эти оппозиционеры-джихадисты стали в последний момент обставлять заведомо неприемлемыми и нереалистичными условиями. Такой демонстративно-вызывающий шаг со всей очевидностью показывает истинное лицо этих псевдоборцов за сирийский народ, которые не стесняются использовать его тяжелое гуманитарное положение для достижения своих деструктивных целей», — приводит ее слова официальный сайт МИД России.

Захарова подчеркнула, что усилия ООН в сирийском Алеппо саботируются боевиками, которые отказались гарантировать безопасность гуманитарной колонны на трассе «Кастелло».

Официальный представитель МИД России также отметила, что РФ будет продолжать взаимодействие с ООН в подготовке к гуманитарной операции.

«Со своей стороны будем продолжать в конструктивном ключе и во взаимодействии с ООН подготовку к ее гумоперации в Алеппо в русле уже предпринятых нами шагов на этом направлении, нашедших позитивный отклик со стороны Всемирной организации», — отметила Мария Захарова.

Она также подтвердила готовность Москвы ввести 48-часовую гуманитарную паузу для доставки помощи в те районы Алеппо, куда будет возможен доступ.