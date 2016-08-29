С территории Сирии снова выпущено три ракеты по турецкому Килису

В центре турецкого города Килис вновь разорвались три ракеты, выпущенные с территории Сирии, подконтрольной боевикам ИГИЛ (запрещена на территории России).



На этот раз в зоне поражения оказались лицей, жилой квартал и овощной рынок. В результате обстрела пострадали шесть человек. Причем двое из них дети.



Раненых на машине скорой помощи доставили в местную больницу. На месте происшествия работает полиция Килиса, сообщает CNN Turk.



Позднее турецкая артиллерия нанесла ответный удар по региону Сирии, из которого были выпущены ракеты.