С территории Сирии снова выпущено три ракеты по турецкому Килису

От взрыва пострадали шесть человек, двое из них дети
В центре турецкого города Килис вновь разорвались три ракеты, выпущенные с территории Сирии, подконтрольной боевикам ИГИЛ (запрещена на территории России).
На этот раз в зоне поражения оказались лицей, жилой квартал и овощной рынок. В результате обстрела пострадали шесть человек. Причем двое из них дети.
Раненых на машине скорой помощи доставили в местную больницу. На месте происшествия работает полиция Килиса, сообщает CNN Turk.
Позднее турецкая артиллерия нанесла ответный удар по региону Сирии, из которого были выпущены ракеты.
#Turkish city of #Kilis. 15 wounded. pic.twitter.com/MZv7yB6lbK— tahtakuslar (@taylieli) 29 августа 2016 г.
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