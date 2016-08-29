Директора петергофской гимназии уволили за подделку оценок

Факты нарушений были официально подтверждены
Директора Петергофской гимназии имени императора Александра II Галину Никитину уволили после проверки информации о подделке оценок. Об этом сообщила представитель комитета по образованию Санкт-Петербурга.
«Факты эти были подтверждены. Поэтому администрацией района, то есть учредителем гимназии, принято решение об увольнении директора, комитет по образованию согласовал это увольнение», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».
Ранее преподаватель информатики в гимназии, победитель всероссийского конкурса «Учитель года-2007» Дмитрий Гущин написал на свое странице в социальной сети Facebook о своем увольнении из-за огласки ситуации с подделкой оценок. Педагог заявил, что директор гимназии «велела классным руководителям подделать четвертные, полугодовые, годовые оценки ряду учащихся, в разных случаях подтерев их в журнале бритвой, доставив липовые текущие оценки или зачеркнув оценки, выставленные учителями, и приписав «материал сдан зачетами». После предания информации огласке Гущин был уволен на основании прихода в гимназию нового учителя информатики.
При этом Никитина опровергала информацию о подделке оценок, объясняя их изменение пересдачей учениками зачетов. Она также отмечала, что увольнение Гущина, чья нагрузка в качестве совместителя составляла четыре часа в неделю, связана с приходом на работу в гимназию нового педагога, которому были переданы занятия.
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