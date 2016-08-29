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Понедельник,
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При строительстве метро в Москве изъяли боеприпас времен ВОВ

Находка направлена на полигон для уничтожения

Саперы изъяли боеприпас времен Великой Отечественной войны, который был найден в понедельник во время работ по строительству тоннеля новой линии метро в Москве. Об этом сообщил источник в столичных правоохранительных органах.

«Прибывшие на место ЧП специалисты изъяли снаряд и направили опасную находку на полигон для уничтожения», — приводит его слова агентство ТАСС.

В материале уточняется, что ржавый боеприпас был обнаружен в районе дома 38 на Мичуринском проспекте при рытье тоннеля метро. На время его изъятия все работы на стройплощадке были приостановлены.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

При строительстве метро в Москве изъяли боеприпас времен ВОВ

Находка направлена на полигон для уничтожения

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