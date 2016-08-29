Самолет ВВС Швейцарии пропал у горного перевала Зустен

Самолет F/A-18 Hornet ВВС Швейцарии пропал в понедельник в районе горного перевала Зустен на территории страны. Об этом сообщили в Федеральном департаменте обороны Швейцарии.

«Поиски были начаты незамедлительно. Судьба пилота в настоящее время неизвестна», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Дальнейшая информация уточняется.

