Самолет ВВС Швейцарии пропал у горного перевала Зустен

Судьба пилота к настоящему моменту остается неизвестной
Самолет F/A-18 Hornet ВВС Швейцарии пропал в понедельник в районе горного перевала Зустен на территории страны. Об этом сообщили в Федеральном департаменте обороны Швейцарии.
«Поиски были начаты незамедлительно. Судьба пилота в настоящее время неизвестна», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Дальнейшая информация уточняется.
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