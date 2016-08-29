Российским паралимпийцам запретили выступать на Играх-2018 в Пхенчхане

Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о недопуске россиян на Игры в Рио-де-Жанейро распространяется и на Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане. Об этом говорится в открытом письме Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Решение IPC, продублированное CAS, о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхенчхане», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Напомним, 7 августа президент IPC Филип Крэйвен заявил, что российские паралимпийцы отстранены от Игр-2016, а ПКР лишен членства в организации. Паралимпийский комитет России 15 августа опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Россия организует специальные соревнования для паралимпийцев, которые не получили возможности выступить в Бразилии.