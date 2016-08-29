Определился лидер в гонке за кресло Генсека ООН

Экс-премьер Португалии Антониу Гутерриш после третьего раунда выборов голосами членов Совета Безопасности ООН сохранил лидерство в гонке за пост Генерального секретаря.

На этот раз Гутерриш получил 11 голосов за свою кандидатуру. Лишь трое членов голосовали против и еще один воздержался, сообщает «РИА Новости».

Члены СБ голосуют при помощи бюллетеней, отмечая графы «поддерживается», «не поддерживается» или «мнение не выражено».

Как писали «Известия», третий раунд выборов Генерального секретаря всемирной организации прошел в Совете Безопасности ООН 29 августа.

Ранее свои кандидатуры на пост преемника Пан Ги Муна сняли глава МИД Черногории Игорь Лукшич и бывшая глава МИД Хорватии Весна Пусич, которая в ходе первого раунда получила 11 голосов против.

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