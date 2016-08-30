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США примут в 2017 году 10 тыс. сирийских беженцев

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест

Власти США в рамках программы по переселению примут в 2017 экономическому году около 10 тыс. беженцев из Сирии, сообщил Белый дом.

Эрнеста спросили о том, как будет в США реализован план по принятию беженцев из Сирии на 2017 год, сообщает РИА «Новости».

«Примерно 10 тыс. для 2017 финансового года», — ответил он.

Между тем, США в рамках годовой программы по переселению уже к 29 августа сообщали, что также достигнут цели по приему 10 тыс. сирийцев.

Ранее в Госдепе США также сообщали, что Вашингтон выделит гуманитарную помощь жителям Сирии в размере $439 млн.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

США примут в 2017 году 10 тыс. сирийских беженцев

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест

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