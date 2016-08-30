США примут в 2017 году 10 тыс. сирийских беженцев

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест
Власти США в рамках программы по переселению примут в 2017 экономическому году около 10 тыс. беженцев из Сирии, сообщил Белый дом.
Эрнеста спросили о том, как будет в США реализован план по принятию беженцев из Сирии на 2017 год, сообщает РИА «Новости».
«Примерно 10 тыс. для 2017 финансового года», — ответил он.
Между тем, США в рамках годовой программы по переселению уже к 29 августа сообщали, что также достигнут цели по приему 10 тыс. сирийцев.
Ранее в Госдепе США также сообщали, что Вашингтон выделит гуманитарную помощь жителям Сирии в размере $439 млн.
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