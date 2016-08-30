Источник сообщил о выводе за штат почти всех сотрудников МУРа

Изменения не коснулись только «убойного отдела»
Источник в МВД сообщил о выводе за штат всех сотрудников Московского уголовного розыска за исключением «убойного отдела».
Как сообщил источник, реформа сейчас касается 4-й оперативно-розыскной части (ОРЧ), которая отвечала за борьбу с наркотиками, и в 6-й оперативно-розыскной части, отвечающий за борьбу с организованной преступностью, передает ТАСС.
«Почти все сотрудники Московского уголовного розыска выведены за штат, кроме 1-й оперативно-розыскной части (ОРЧ), более известной как «убойный отдел», — сказал источник.
По словам источника, «руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров», что и является целью реформы. При этом, отметил источник, за штат выводятся также сотрудники, которые связаны с прессой. Это делается для того, чтобы предотвратить возможные утечки в СМИ.
Он подчеркнул, что выведение за штат не означает увольнения сотрудников.
«Теперь в состав МУРа войдет оперативно-розыскная часть, основной задачей которой станет раскрытие мошенничеств общеуголовной направленности», — сказал вместе с тем источник.
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