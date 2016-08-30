Девушку похитили на Чистых прудах в Москве

За сутки в полиции были зарегистрированы сообщения о еще двух аналогичных преступлениях
В Москве объявлен план «Перехват», автопатрули московской полиции ведут поискимикроавтобуса Hyundai, на котором злоумышленники похитили девушку.
Очевидцы, на глазах которых произошло похищение, обратились в полицию. По их свидетельству, на улице Чистые пруды двое неизвестных мужчин насильно затолкали в микроавтобус девушку и уехали.
«Для поиска указанной машины и установления всех обстоятельств произошедшего в городе введен план «Перехват», - сообщили ТАСС вправоохранительных органах столицы.
Как выяснилось,за сутки в Москве уже «были зарегистрированы двааналогичных похищения девушек». В обоих случаях похищения не подтвердились. Все автомобили были найдены и досмотрены.
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