Девушку похитили на Чистых прудах в Москве

В Москве объявлен план «Перехват», автопатрули московской полиции ведут поискимикроавтобуса Hyundai, на котором злоумышленники похитили девушку.

Очевидцы, на глазах которых произошло похищение, обратились в полицию. По их свидетельству, на улице Чистые пруды двое неизвестных мужчин насильно затолкали в микроавтобус девушку и уехали.

«Для поиска указанной машины и установления всех обстоятельств произошедшего в городе введен план «Перехват», - сообщили ТАСС вправоохранительных органах столицы.

Как выяснилось,за сутки в Москве уже «были зарегистрированы двааналогичных похищения девушек». В обоих случаях похищения не подтвердились. Все автомобили были найдены и досмотрены.