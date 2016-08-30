У берегов Италии за день вытащили из воды 6,5 тыс. мигрантов из Ливии

Для этого потребовалось провести сразу 40 спасательных операций
Около 6,5 тыс. беженцев из Ливии были спасены за понедельник в Средиземном море у берегов Италии, сообщила береговая охрана страны.
В 40 скоординированных спасательных операциях принимали участие корабли Италии и приграничного агентства ЕС Frontex, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.
После того, как был перекрыт маршрут миграции из Турции в Грецию, основной поток беженцев направляется в сторону Италии. Однако нередко суда сбиваются с курса и причаливают на греческих островах. Также часто происходят случаи гибели мигрантов после того, как тонут ненадежные плавсредства и суда, на которых они пересекают море.
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