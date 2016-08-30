СМИ Южной Кореи сообщили о публичных казнях министров в КНДР

Несколько человек, включая бывшего министра сельского хозяйства КНДР Хван Мина, были публично казнены северокорейскими властями, сообщили СМИ Южной Кореи со ссылкой на неназванные источники.

Как заявила газета «Чунан ильбо», среди казненных якобы был Ли Чон Чжин, занимавший высокий пост в Минобразования КНДР. Эти данные сообщил изданию источник, которого журналисты назвали «осведомленным в делах Северной Кореи», передает РИА «Новости».

«У меня есть информация о том, что министры сельского хозяйства и образования были публично казнены по особому указу Ким Чен Ына», — сказал он.

Издание также отмечает, что министра сельского хозяйства Хван Мина перед казнью сменил на этом посту Ко Ин Хо. Перестановка якобы имела место на сессии Верховного народного собрания в июне этого года.

Второй министр, по словам источника, попал на допрос после того, как заснул на совещании с участием лидера КНДР Ким Чен Ына. В ходе дознаний якобы была установлена вина чиновника в коррупции.

Как писали «Известия», в феврале в КНДР был казнен начальник генерального штаба Корейской народной армии Ли Ен Гиль, обвиненный в коррупции и других преступлениях, включая личное обогащение.

В мае 2015 года южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили о расстреле министра народных вооруженных сил КНДР Хен Ен Чхоля, который якобы задремал на каком-то важном совещании. Примечательно, что за несколько дней до сообщения о казни министр появлялся на публике, а в 13–20 апреля вообще был с визитом в Москве.

Позже появилась информация, что северокорейского министра обороны расстреляли из зенитного пулемета на полигоне Кангон в 22 км к северу от Пхеньяна на глазах у нескольких сотен военных и гражданских чинов.