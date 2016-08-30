СМИ США сообщили о новой атаке связанных с РФ хакеров

Профильный американский ресурс Defense One заявил, что связанная с РФ группа хакеров, которая уже вторгалась в базы данных Демократической партии США, взломала компьютеры специализирующихся на России исследовательских центров.

Как утверждает издание, среди подвергшихся атаке — Центр международных и стратегических исследований в Вашингтоне. Эту информацию якобы подтвердил Дмитрий Альперович, возглавляющий компанию Crowd Strike, которая как раз и защищает эту организацию от взлома, передает РИА «Новости».

Согласно сообщениям, хакеры не смогли похитить ценную информацию из-за своевременной реакции служб безопасности.

Ответственной за новые атаки специалисты назвали группу Cozy Bear (другое название — APT29). Именно ее ранее называли виновной во взломе базы данных Демократической партии США. Defense One напомнило, что специалисты США считают эту группу хакеров работающей на российские спецслужбы.

Как писали «Известия», утечка электронной переписки руководства Демократической партии США, которая была опубликована на ресурсе WikiLeaks, привела к отставке председателя национального комитета партии Дебби Вассерман-Шульц. Из документов следует, что партийный аппарат во время праймериз открыто поддерживал Хиллари Клинтон в ущерб проигравшему Берни Сандерсу.

Демократы США заявили, что последствия взлома серверов оказались более серьезными, чем предполагалось ранее, были похищены данные боле ста почтовых аккаунтов. В этой связи ФБР расширило расследование.

Позднее целый ряд демократов, в том числе кандидат в президенты Хиллари Клинтон и президент США Барак Обама, не исключили связи хакеров с российскими властями. В Кремле в ответ заявили, что подобные заявления вполне вписываются в рамки предвыборной риторики.

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