Бывший худрук театра оперы и балета Приморья задержан во Владивостоке

Антон Лубченко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
Антон Лубченко, возглавлявший ранее Приморский театр оперы и балета, задержан, заявил знакомый с ситуацией источник. Ранее на него уже было заведено дело о злоупотреблении служебными полномочиями.
Следствие в 2015 году установило, что Лубченко организовал одному из штатных работников выплату свыше 310 тыс. рублей. С Лубченко была взята подписка о невыезде, сообщает РИА «Новости».
Приморский театр оперы и балета во Владивостоке с 1 января 2016 года является Приморской сценой санкт-петербургского Мариинского театра.
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