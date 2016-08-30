Бывший худрук театра оперы и балета Приморья задержан во Владивостоке

Антон Лубченко, возглавлявший ранее Приморский театр оперы и балета, задержан, заявил знакомый с ситуацией источник. Ранее на него уже было заведено дело о злоупотреблении служебными полномочиями.

Следствие в 2015 году установило, что Лубченко организовал одному из штатных работников выплату свыше 310 тыс. рублей. С Лубченко была взята подписка о невыезде, сообщает РИА «Новости».

Приморский театр оперы и балета во Владивостоке с 1 января 2016 года является Приморской сценой санкт-петербургского Мариинского театра.