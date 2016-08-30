Взрыв прогремел в южной части Бишкека

В южной части столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв, на место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Об этом сообщило агентство Sputnik.

Как заявили очевидцы, громкий звук взрыва разнесся по всему югу киргизской столицы. Пресс-служба УВД Бишкека заявила, что в район взрыва выехали наряды милиции, а сам район ЧП перекрыт правоохранителями, сообщает РИА «Новости».

В скорой помощи также подтвердили вызовы на юг города, но не смогли сообщить детали.

«Дежурный врач пообещал подробности предоставить позже», — цитирует сообщение скорой помощи агентство.