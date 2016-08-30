Российские астрофизики зафиксировали возможный сигнал инопланетян

Группа астрофизиков из Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе зафиксировала необычный сигнал из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса, который может являться сообщением от внеземной цивилизации.

Российские астрофизики 15 мая 2015 года неожиданно поймали этот сигнал на длине волны в 2,7 сантиметра. Сигнал носил единичный характер и был ярче, чем Луна или типичный пульсар примерно в 8-10 раз, сообщает РИА «Новости».

Специалисты установили наблюдение за системой HD164595, однако с тех ничего подобного заметить там не удалось. Тем не менее, сотрудники САО решили поделиться с научным миром своим открытием, рассылая письма астрономам. Одно из них попало в руки америкаснкому астроному-любителю Полу Гилстеру, который и предал его огласке.

Как сообщили астрофизики, звезда HD164595 является аналогом Солнца, который находится на расстоянии в 95 световых лет от Земли. Рядом с ней была найдена горячая экзопланета, масса которой в 16 раз превышает земную. Она совершает оборот вокруг звезды HD164595 за 40 дней.

Как сообщается, открытием российских астрофизиков заинтересовались сразу две команды астрономов из Института поиска внеземных цивилизаций SETI. Они прислушались к призывам российских коллег и в 29 августа установили наблюдение за звездой и планетой. За HD164595 будет следить телескоп ATA, основной инструмент SETI, и ряд других приборов, доступных участникам организации.

Астрономы заявили, что сигнал, поступивший из системы HD164595, можно трактовать двояко. С одной стороны, он слишком силен, чтобы быть излучаемым цивилизацией, подобной земной. Однако с другой стороны, если он был направлен исключительно в сторону Земли, то это действительно может говорить о его цивилизованном происхождении.

Обнаружение этого сигнала станет одной из главных тем на ежегодном заседании Постоянного совета SETI при Международном астрономическом союзе. Оно пройдет 27 сентября в мексиканской Гвадалахаре.

Ученые добавили, что сигнал является настоящим, так как его не могли произвести помехи или шумы.