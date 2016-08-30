Захватчик банка Петросян поблагодарил Якунина и закончил голодовку

Обвиняемый в захвате заложников обанкротившийся предприниматель Арам Петросян прекратил сухую голодовку. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Станислав Мальцев.



«Сразу после судебного заседания в Пресненском суде моему подзащитному стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. После осмотра медики сделали ему ряд уколов и рекомендовали не держать голодовку. Петросян согласился не рисковать своим здоровьем и прекратил голодовку», — цитирует слова защитника агентство ТАСС.



Он также отметил, что Петросян рассчитывает на удовлетворение Мосгорсудом апелляционной жалобы защиты о смягчении ему меры пресечения. Напомним, обвиняемый попросил отпустить его под домашний арест, мотивируя это тем, что ему необходимо ухаживать за своей матерью, у которой болезнь Альцгеймера.



Мальцев подчеркнул, что грядущее заседание в Мосгорсуде и желание участвовать в нем, находясь в здравом сознании, также было одним из оснований для завершения голодовки.



Кроме того, Петросян, по словам адвоката, также поблагодарил начальника московской полиции Анатолия Якунина за его честность и «поступки настоящего мужчины и офицера».



Мальцев рассказал, что глава Якунин пообещал Петросяну в случае его добровольной сдачи полиции не надевать на него наручники и не применять физической силы.



По словам защитника, Якунин честно сказал в ответ на требование Петросяна не заключать его под стражу, а поместить под домашний арест, что это не в его компетенции.



«Он мог и солгать, но не стал этого делать. За это я хочу сказать ему спасибо», — передал Мальцев слова своего подзащитного.

Напомним, вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений Ситибанка в Москве неизвестный мужчина удерживает заложников. Выяснилось, что это предприниматель из Подмосковья Арам Петросян. Позже он отпустил всех заложников и сдался правоохранительным органам.



26 августа Пресненский суд Москвы арестовал Петросяна до 24 октября. После решения об аресте предприниматель в знак протеста отказался от приема пищи и воды.



Араму Петросяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г», «ж», ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия»). Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

