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На свадьбе в Грузии отравились более 180 человек

В числе пострадавших 30 детей

На свадьбе в Марнеульском районе Восточной Грузии произошло массовое отравление. Более 180 человек, включая 30 детей, были госпитализированы.

«Предположительная причина массовой интоксикации — продукты или выпивка», — передает телекомпания «Рустави 2».

С диагнозом «острая кишечная интоксикация» большинство пострадавших были отправлены в местные больницы. Пациентов с более серьезными проявлениями интоксикации доставили в столичную клинику.

По сообщению врачей, состояние пострадавших стабильное. Несколько пациентов после получения медицинской помощи уже вернулись домой.

По данному факту начата проверка.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

На свадьбе в Грузии отравились более 180 человек

В числе пострадавших 30 детей

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