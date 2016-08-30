На свадьбе в Грузии отравились более 180 человек

В числе пострадавших 30 детей
На свадьбе в Марнеульском районе Восточной Грузии произошло массовое отравление. Более 180 человек, включая 30 детей, были госпитализированы.
«Предположительная причина массовой интоксикации — продукты или выпивка», — передает телекомпания «Рустави 2».
С диагнозом «острая кишечная интоксикация» большинство пострадавших были отправлены в местные больницы. Пациентов с более серьезными проявлениями интоксикации доставили в столичную клинику.
По сообщению врачей, состояние пострадавших стабильное. Несколько пациентов после получения медицинской помощи уже вернулись домой.
По данному факту начата проверка.
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