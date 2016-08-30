На свадьбе в Грузии отравились более 180 человек

На свадьбе в Марнеульском районе Восточной Грузии произошло массовое отравление. Более 180 человек, включая 30 детей, были госпитализированы.



«Предположительная причина массовой интоксикации — продукты или выпивка», — передает телекомпания «Рустави 2».

С диагнозом «острая кишечная интоксикация» большинство пострадавших были отправлены в местные больницы. Пациентов с более серьезными проявлениями интоксикации доставили в столичную клинику.



По сообщению врачей, состояние пострадавших стабильное. Несколько пациентов после получения медицинской помощи уже вернулись домой.



По данному факту начата проверка.

