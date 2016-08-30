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В Москве приостановлено движение поездов на монорельсе

Проводятся работы по техническому обслуживанию контактной сети

В Москве приостановлено движение поездов на монорельсе. Проводятся работы по техническому обслуживанию контактной сети, которые планируется завершить в течение часа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

«Нет движения поездов в связи с необходимостью проведения технического обслуживания контактной сети. Работы планируется завершить в течение часа», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

Пассажиры могут воспользоваться для проезда вдоль станций монорельса, которые проходят от ВДНХ до Тимирязевской, трамваями маршрута № 17.

Движение монорельса планируется возобновить к 11.00 мск.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

В Москве приостановлено движение поездов на монорельсе

Проводятся работы по техническому обслуживанию контактной сети

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