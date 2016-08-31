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Алексей Учитель: «Я бы снял кино о победе наших гандболисток в Рио»

Заслуженный деятель искусств — о страхе оглянуться назад и любви к своим «детям»

Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Даничев

С народным артистом России Алексеем Учителем корреспондент «Известий» встретилась в перерыве работы над озвучанием картины «Матильда», еще до выхода успевшей стать темой для обсуждения. Ну а разговор с кинорежиссером начался с напоминания о юбилейной дате.

— Алексей Ефимович, накануне вашего 65-летия...

— ...только я должен вам сразу сказать, что не люблю юбилеи. Тем более что та дата, которую я праздную сейчас, всё равно промежуточная. Мне почему-­то кажется, что юбилей —­ это только когда ноль есть. А во-­вторых, я очень боюсь оглянуться назад, посмотреть, какой путь я прошел. Я не то чтобы стараюсь молодиться, у меня просто огромное желание идти вперед. А когда столько планов на будущее, зачем оглядываться?

— Все оглядываются.

— Нет, к сожалению, то, о чем вы говорите сейчас, — мой недостаток. Хотя, может быть, в какой­-то степени и достоинство. Я ругаю себя всегда и за всё — вечно недоволен... Собой уж точно.

— А как насчет фильмов, снятых вами? Какие из них вы считаете наиболее удачными, любимыми и талантливыми?

— Не знаю, насколько талантливыми. Об этом всегда трудно судить режиссеру. Любимые — все, это точно. Каждый фильм — твой ребенок. Актеры, группа — всё это каждый раз определенным образом влияло на меня и меняло мои взгляды на жизнь. Но вообще я бы сказал, что самый любимый мой фильм — тот, над которым работаю сейчас.

— Вы имеете в виду «Матильду»?

— Да. Потому что в этот момент ты отдаешь всё, что у тебя есть, — в мыслях, в душе, свои нервы, здоровье и мастерство. То, чем ты живешь, что переживаешь в настоящий момент, — самое любимое.

— Многие творческие люди по прошествии времени весьма критически смотрят на свои произведения.

— У меня такого ощущения нет. Я слишком уж, как многие считают, скрупулезно подхожу к своим картинам. Делаю их, конечно, не так быстро, как хотелось бы, но всю ответственность за результат и возможные недостатки беру на себя. По завершении я больше не хочу к этому прикасаться. Не потому что мне не нравится, а потому что то, что я мог на тот период сделать, было сделано максимально.

А еще я стараюсь в каждом фильме не повторять себя, а делать разные картины. Что­-то общее, безусловно, остается, но по жанру и стилистике я постоянно пробую что­-то менять. Возможно, это исходит из того, что я довольно поздно начал заниматься игровым кино, а всё попробовать и всё успеть очень хочется.

— Некоторые из поэтов признавались, что самые удачные их стихи — те, что написаны за пять минут, без усилий. Есть фильмы, к созданию которых режиссеры идут по 30 лет (как Никита Михалков к «Солнечному удару»), а есть те, что снимают за год. Что в данном случае является показателем качества?

— Есть разные случаи. Алексей Юрьевич Герман-­старший последнюю свою картину снимал в общей сложности 16 лет, «Хрусталев, машину!» — 12 лет. До таких рекордов я еще не дошел. Это зависит не только от моих личных качеств, но и от обстоятельств. В таком большом фильме, как, например, «Матильда», львиную долю времени занимает подготовка, если это делать всерьез. Нужны четыре времени года, сотни актеров массовых сцен...

Фото: kinjpoisk.ru

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Если ты в плохом настроении и начинаешь сникать, то все это сразу чувствуют. И как только люди понимают, что ты в некотором упадке, — всё, беда! Это сразу скажется на экране. Поэтому настрой на максимум, именно в этот конкретный день, должен присутствовать во все съемочные дни! Это очень сложно психически — всех держать в тонусе.

— Как это отражается на вас как на человеке? Что вы чувствуете, приходя домой?

— Я чувствую... что теперь надо садиться и монтировать (смеется). А это не менее сложно. Картина в монтаже меняется, и некоторые недостатки всё равно проявляются, к этому надо быть готовым. Я редко болею во время съемок, но когда они заканчиваются, организм сразу дает слабину и вылезают болячки.

— Вы как­-то говорили, что в России не хватает актуальных фильмов. Но вот летние Олимпийские игры в Бразилии, на мой взгляд, актуальное событие, достойное соответствующего фильма. 

— Я обожаю спорт и всегда болею за нашу страну. Трачу много нервной энергии, сопереживая. Я в детстве занимался гандболом и хочу сказать: то, что сделала наша женская сборная, когда играла с норвежками, трехкратными олимпийскими чемпионками, — настоящий подвиг. С помощью их гениального режиссера — тренера Евгения Васильевича Трефилова —­ девочки просто вырвали эту победу. Гениальная была игра. Об этом я бы с удовольствием снял кино.

Что касается совсем актуальных вещей, недавно раздался звонок от человека, который никакого отношения к кино не имеет. Он рассказал мне, что ездил на Украину искать своего родного брата, который состоял в рядах украинской армии и пропал.

Попросил прочитать его путевые заметки. Это такой сверхмощный сильнейший материал! Да к тому же написанный литературно. Но это страшная вещь, хоть и не политизированная. Скоро мы должны встретиться с этим человеком и все обсудить.

Фото: пресс-служба Rock Films

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- На одном из последних питчингов в Министерстве культуры отметили, что зритель ждет комедий. Мне кажется, что комедий у нас и так в избытке. А вот как приучить зрителей к качественному кино?

— Комедий у нас стало сниматься больше, чем чего­-либо. Вопрос в том, какого они качества. В основном это однодневки — посмотрели и забыли. В отличие от фильмов того же Гайдая, которые мы пересматриваем. Или Рязанова. Ну а зритель... Зритель хочет отдыхать, это правда. С этим мы боремся уже многие годы. При этом меня поражает другое: ходят же люди на картины вроде «Выжившего». Фильм непростой и длинный, а кассу приличную собрал.

Правил нет, но хорошему кино пробиваться сложно. Все­-таки для российского кино должны быть какие­-то преференции. Но не так, чтобы чужое запретить, а наше оставить, — это не принесет успеха. Самое обидное, что наши фильмы выигрывают на фестивалях, но их, как правило, не смотрят.

Причины понятны: фильм мало снять, его нужно еще и продвинуть, а на это денег уже почти не остается. У нас мало специализированных кинотеатров для такого кино. Всего два в Москве и один в Питере. А их должно быть десять как минимум — я не раз выдвигал эту идею.

В Америке, например, есть университетский прокат. Там и публика интеллектуально подготовленная, и на европейском кино в США собирают немалые деньги. Не так сложно и у нас оборудовать такие залы, чтобы студенческая аудитория смотрела качественные фильмы...

«Справка «Известий»

Алексей Учитель родился в году в 1951 году в Ленинграде. В 1975 году окончил ВГИК. Начал карьеру как режиссер-документалист, создав фильмы «Рок», «Обводной канал» «Последний герой», «Баттерфляй». В качестве режиссера игрового кино снял фильмы «Мания Жизели», «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Край».

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Алексей Учитель: «Я бы снял кино о победе наших гандболисток в Рио»

Алексей Учитель: «Я бы снял кино о победе наших гандболисток в Рио»Заслуженный деятель искусств — о страхе оглянуться назад и любви к своим «детям»

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