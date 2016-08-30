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Медведев хочет увеличить количество «центров экономического роста»

Премьер-министр РФ поручил Минэкономразвития представить предложения по обеспечению социально-экономического развития субъектов страны

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития России подготовить предложения по созданию условий для увеличения количества «центров экономического роста» Российской Федерации.

Данное поручение было дано по итогам совещания о мерах по обеспечению сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Министерство должно представить в правительство РФ свои предложения до 31 декабря 2017 года.

Увеличение количества «центров экономического роста» (в том числе развития крупных городских агломераций) является одним из определяющих факторов обеспечения экономического роста, технологического развития, повышения инвестиционной привлекательности и международной конкурентоспособности российской экономики, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Кроме того, Минэкономразвития, Минобороны, управлению делами президента и Минфину до 1 ноября 2016 года необходимо представить предложения по повышению эффективности распоряжения федеральными земельными участками, предоставленными федеральным унитарным предприятиям и федеральным государственным учреждениям, и вовлечению их в экономический оборот.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Медведев хочет увеличить количество «центров экономического роста»

Премьер-министр РФ поручил Минэкономразвития представить предложения по обеспечению социально-экономического развития субъектов страны

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