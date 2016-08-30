Россиянин скончался в Доминикане из-за дешевой страховки

Суммы страхового покрытия оказалось недостаточно, чтобы организовать его эвакуацию на родину для проведения операции
После несчастного случая в бассейне в Доминиканской Республике погиб российский турист — 33-летний Александр Самохин. Он умер 28 августа. Родственники погибшего утверждают, что страховая компания ВСК вовремя не приняла меры, чтобы спасти россиянина, затягивала выплату денег по страховке. Теперь семья намерена обратиться в суд.
Сообщается, что Самохин прибыл на отдых в Доминикану вместе с семьей и друзьями 29 июля. Но уже 1 августа произошел несчастный случай. Мужчина поскользнулся около бассейна, ударился головой о бортик и сломал позвоночник в шейном отделе. Его госпитализировали, а семья сразу же связалась со страховщиком. Но из-за неопределенности с возможностью доставки Александра для операции на родину момент был упущен и мужчина скончался.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу погибшего россиянина Марию Самохину. В пресс-службе страховой компании заявили, что все обязательства перед клиентом были выполнены в полном объеме, но суммы страхового покрытия оказалось недостаточно, чтобы организовать его эвакуацию на родину.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сказала в разговоре с агентством, что это далеко не первый случай, когда суммы страховки не хватает, и порекомендовала не экономить и покупать страховой полис с максимально возможной суммой.
В страховой компании ВСК отметили, что стоимость страхования в Доминикане с покрытием $100 тыс. обошлась бы путешественнику в 182 рубля в день и смогла бы полностью покрыть расходы на своевременную эвакуацию в Москву.
Последний раз о гибели российского туриста за рубежом «Известия» сообщали 15 августа. Тогда россиянин утонул в Таиланде у побережья острова Пхукет — мужчина проигнорировал предупреждавшие о сильных волнах и запрещающие купание красные флаги. Об этом сообщили в местной полиции.
Напомним, что в феврале этого года пассажирский самолет компании «Оренбургские авиалинии», который следовал в Москву, совершил экстренную посадку в Доминиканской Республике, после того как отказал один из двигателей лайнера. Тогда никто из 346 пассажиров не пострадал.
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