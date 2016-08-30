Во Владивостоке ФСБ с поличным задержала «оружейного барона»

Во Владивостоке сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при сбыте очередной партии оружия задержали с поличным организатора криминального бизнеса и шестерых членов преступной группы, отвечавших за поставку, сбыт и изготовление огнестрельного оружия в подпольной мастерской. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

«В результате проведенных ОРМ и следственных действий по местам проживания и работы задержанных обнаружены и изъяты: 27 единиц огнестрельного боевого оружия (автоматы АК-47, АК-74, АК-103; пулемет РПК, пистолеты ПМ и ТТ), гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество патронов различного калибра», — говорится в сообщении.



В силовом ведомстве рассказали, что в августе во Владивостоке ФСБ совместно с полицией провели спецоперацию по пресечению деятельности группировки, причастной к организации поставок в Дальневосточный федеральный округ «легко деактивированных средств поражения с последующей их модернизацией», в подпольном цехе во Владивостоке.



Следователи считают, что оружие, которое изготавливали члены банды, реализовывалось представителям криминальных структур Приморского края.



Следователи ФСБ уже возбудили в отношении участников банды уголовные дела по ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 223 Уголовного кодекса («Незаконное хранение и изготовление оружия»). Изъятое оружие направлено на техническую и баллистическую экспертизы.



Устанавливаются факты причастности членов ОПГ к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории РФ.

