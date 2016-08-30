Пенсионный фонд России обещает выплачивать пенсии без сбоев

Глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов назвал дополнительную выплату прибавкой к пенсии, заверив, что сбоев с выплатами в 2017 году не будет.



«От единовременной выплаты выиграют все категории пенсионеров, но особенно выгодна она будет для граждан с низкими пенсиями», — передает слова Антона Дроздова «РИА Новости».

Также глава Пенсионного фонда отметил, что для пенсионеров, получающих невысокую пенсию, выплата в 5 тыс. рублей больше, чем индексация на 8,5%.



Разовая выплата обойдется бюджету на 63 млрд рублей дороже, чем повторная индексация, однако, как заверил Дроздов, этот вариант более экономичен для бюджета, поскольку выплата охватывает более высокий контингент пенсионеров и выплачивается только в январе.

Напомним, правительство РФ 23 августа решило заменить вторую индексацию пенсий в 2016 году разовой выплатой, которая составит 5 тыс. рублей. На выплаты потребуется более 200 млрд рублей бюджетных средств. Единовременная выплата охватит 43 млн пенсионеров, включая работающих.

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