Пять человек, включая трех детей, погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Пять человек, в том числе три ребенка, погибли в крупном ДТП, которое произошло на федеральной трассе М7 «Волга» в Нижегородской области. На дороге столкнулись грузовик и иномарка. Об этом сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



Авария произошла во вторник около 07.00 на 514-м км трассы М7 в Лысковском районе. По предварительным данным, иномарка Toyota вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, сообщает телеканал «360».

«В Toyota находились пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, они погибли», - цитирует «РИА Новости» начальника отдела пропаганды Игоря Михайлушкина.

В результате столкновения Toyota превратилась в груду металла, а грузовик практически лишился передней части.



По словам представителя ГИБДД, обе машины – транзитные: легковой автомобиль зарегистрирован в Тульской области, а фура – в Свердловской.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

