После посещения Замбии москвичка скончалась от малярии

Москвичка скончалась от тропической малярии после посещения Замбии в этом году, сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.



«В 2016 году зарегистрирован летальный исход от тропической малярии у жительницы Москвы после посещения Замбии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно в России регистрируются завозы малярии из тропических стран, в том числе с летальными исходами. В 2015 году произошел завоз малярии из 25 стран Африки, сообщает Роспотребнадзор.

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