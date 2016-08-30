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После посещения Замбии москвичка скончалась от малярии

Роспотребнадзор сообщает, что в прошлом году произошел завоз малярии из 25 стран Африки

Москвичка скончалась от тропической малярии после посещения Замбии в этом году, сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.

«В 2016 году зарегистрирован летальный исход от тропической малярии у жительницы Москвы после посещения Замбии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно в России регистрируются завозы малярии из тропических стран, в том числе с летальными исходами. В 2015 году произошел завоз малярии из 25 стран Африки, сообщает Роспотребнадзор.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

После посещения Замбии москвичка скончалась от малярии

Роспотребнадзор сообщает, что в прошлом году произошел завоз малярии из 25 стран Африки

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