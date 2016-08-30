Компания Google снова подала иск против ФАС

Корпорация Google подала в Арбитражный суд Москвы еще один иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление было зарегистрировано 29 августа. Суть претензий и объем требований к настоящему моменту не раскрываются, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, как писали «Известия», 11 августа ФАС назначила Google штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере 438,1 млн рублей.

Ранее ФАС признала нарушение компанией Google закона о защите конкуренции по жалобе «Яндекса». В частности, нарушения заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android, принадлежащей Google, приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Кроме того, по умолчанию должен использоваться поисковик Google. При этом компания ограничивает возможность предустановки конкурирующих приложений.

В октябре 2015 года служба предписала устранить нарушения. Тогда Google подала иск с требованием признать решение ФАС недействительным. Суд не принял доводы компании. Позже была отклонена и апелляционная жалоба Google.