«Хочу нокаутировать Барнетта на первой минуте первого раунда»

В субботу, 3 сентября, в немецком Гамбурге состоится очередной турнир UFC Fight Night, главным событием которого станет поединок между 37-летним белорусом Андреем Орловским и 38-летним американцем Джошем Барнеттом.



За несколько дней до одного из самых ожидаемых боев корреспондент «Известий» Азамат Бостанов пообщался с Андреем Орловским и узнал о его планах на предстоящий бой, возможности поединка с Федором Емельяненко и целях, поставленных на ближайшее будущее.

— Бой с Барнеттом имеет для вас особый подтекст или это рядовой поединок с очередным соперником?



— Я не знаю, кто раздул всю эту историю про личные счеты с Барнеттом, — это не так. Мы должны были драться с ним в 2010 году, но он был пойман на допинге. Из-за этого поединок отменили. У нас есть незаконченное дело, которое нужно довести до конца, не более того.

— Каковы сильные и слабые стороны Джоша Барнетта?

— Это всесторонний боец — он хорош как в партере, так и в стойке. Будет серьезный бой, надо быть аккуратным и следовать плану, который разработал мой тренерский штаб. Для меня приоритет — вести поединок в стойке, а там как пойдет.

— Планируете завершить бой досрочно?

— Конечно, хотелось бы нокаутировать его на первой минуте в первом же раунде. У меня была серьезная подготовка, я провел около 10 недель в тренировочном лагере, отрабатывал и борьбу, и ударную технику, так что я готов ко всему.

— Джош Барнетт в прессе делает много провокационных заявлений о предстоящем поединке. Ответите ему?



— Я не хочу ему ничего говорить. Барнетт очень много чешет языком. Вот выйдем в клетку и посмотрим, кто есть кто.

— Всё еще ставите перед собой цель завоевать титул чемпиона UFC?



— Безусловно! Я был близок к завоеванию чемпионского пояса в начале года, но по своей глупости проиграл два боя подряд.



— С кем из бойцов вы бы хотели встретиться в клетке?

— Со всеми, кому проиграл. На сегодняшний день больше всего хочу боя с Алистером Оверимом.

— Вы следите за российскими бойцами?

— Честно говоря, нет. Не сочтите меня снобом, но на сегодняшний день я сосредоточен только на самом себе, сфокусирован на своей карьере.

— Если вам предложат провести бой с Емельяненко, согласитесь?

— С финансовой точки зрения — да, соглашусь. Хотя со спортивной стороны этот поединок мне вовсе не интересен. Я видел бой Федора с Мальдонадо — там была безусловная победа бразильского бойца. Поединок нужно было останавливать в первом раунде, но судья вытягивал Емельяненко за уши. Конечно, все хотят зарабатывать деньги. Но зачем тогда вообще тренироваться? В чем тогда смысл этого спорта?

— После этого поединка многие говорили о том, что Федору стоит завершить карьеру...

— Емельяненко — звезда российских ММА. Если он хочет драться, то пусть дерется и никого не слушает. Мне многие говорили: «Орловский, тебе конец! Все, заканчивай!». Но у меня другая точка зрения. Если есть какое-то внутреннее желание, какие-то личные амбиции, то выходи и дерись. Главное, чтобы таких боев, как с Мальдонадо, больше не было. Если бы я оказался в такой ситуации, то мне, по меньшей мере, было бы неприятно.



— С возрастом у вас изменился подход к тренировкам?

— Безусловно. В 25 я мог где-то и сачкануть, где-то бокал пива выпить, а сейчас я себе этого уже не позволяю — знаю, что мне день-два придется проводить дополнительные тренировки из-за этого бокала. Впахиваю каждый день, стал намного ответственнее.



— В конце 1990-х допинг в ММА был нормой. Сейчас ситуация изменилась?

— Сейчас всё стало значительно чище. Посмотрите на бойцов — почти все они «сдулись». Все боятся что-то принимать, чтобы не получить дисквалификацию. Вот вчера у меня болела голова и я хотел выпить таблетку, но пришлось идти в офис UFC и спрашивать разрешения у председателя комиссии Джефа Новицкого — можно ли мне эту таблетку или нет.



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