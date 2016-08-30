Британская принцесса привезла в дар Архангельску «Арктическую звезду»

В Архангельске начались торжества, посвященные 75-летию прибытия первого союзного конвоя под кодовым названием «Дервиш». На праздник съехались главные герои юбилея: ветераны из стран — союзников СССР, прошедших морской «Дорогой бомб» — так называют сами участники Северных конвоев этот маршрут ленд-лиза, проложенный в Архангельск 75 лет назад первым караваном из Исландии и Великобритании.



Почетные гости торжеств: дочь королевы Великобритании Елизаветы II — принцесса Анна, а также ее супруг — вице-адмиралом Тим Лоуренс. Семья привезла в дар Архангельску «Арктическую звезду» — государственную награду Великобритании, которая вручается за службу в полярных конвоях.



Фото: пресс-служба РВИО

Делегация Соединенного Королевства стала самой многочисленной среди иностранных гостей: в Архангельск также приехали семь ветеранов — участников союзных конвоев с сопровождающими лицами и более сорока музыкантов духового оркестра Королевской морской пехоты.



«И сказал он в ответ: «Ты корабль конвоя, мы дошли, значит, этим ты всё доказал», — слова из песни Александра Розенбаума «Флагманский марш», написанной от лица корабля конвоя, рассказывают о задаче военных конвоев в годы войны: не воевать, а довести свой транспорт до места назначения.



Фото: пресс-служба РВИО

— Это замечательная и героическая страница истории войны, демонстрирующая, как мир может объединиться перед глобальной угрозой, — говорит путешественник Дмитрий Шпаро. — С Аляски через Чукотку летели американские самолеты, а через Баренцево море в северные порты СССР под охраной британских военных судов шли северные конвои, о которых у нас почему-то знают мало.



Конвой под кодовым наименованием «Дервиш» прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. Это был один из немногих конвоев, имевших имя в виде конкретного слова. Следующие за ним конвои носили название PQ. Эти две буквы были инициалами офицера P.Q. Edwards из оперативного управления Британского адмиралтейства, который руководил отправкой караванов.



«Дервиш» состоял из шести судов, доставивших в порт важнейшие стратегические грузы, в том числе 3,8 тыс. глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей «Харрикейн», вспомогательное судно «Олдерсдейл» с топливом, а также 10 тыс. т каучука, 1,5 т форменных ботинок, олово, шерсть, инвентарь и оборудование.



Все эти грузы были пересланы по ленд-лизу — так называлась американская госпрограмма, позволяющая поставлять любой стране боевые припасы, технику и продовольствие. Сначала ленд-лиз шел в Англию, Китай, Францию. Советский Союз присоединился к программе спустя четыре месяца.



— Когда программу распространили на Советский Союз, встал вопрос, по какому пути направлять грузы, — рассказывает научный сотрудник отдела истории края Мурманского областного краеведческого музея Валерия Ягупова. — Существовало три пути: через дальневосточные порты, через Иран или через Баренцево море. Первые два были самыми безопасными, но и самыми долгими: груз шел порядка 75 дней. Поэтому выбрали третий, самый короткий, самый опасный путь — через Архангельск и Мурманск.



— 75 лет со дня прихода первого конвоя «Дервиш» в Архангельск — это знаковая дата для всех моряков, которые участвовали в арктических переходах. Это горечь утраты, испытания холодом и морскими ветрами, радость встречи с друзьями, — рассказал ветеран арктических конвоев Самуэль Вильям Тейлор (Великобритания).



Поначалу конвои доходили быстро и легко. За короткое время туда и обратно прошли 11 караванов. Германия рассчитывала, что одержит победу быстро, и не обращала внимания на северные поставки. Нам привозили технику, военные самолеты в деревянных коробках, продукты питания и даже пуговицы. Обратно суда возвращались груженые нашим же сырьем и минеральными ресурсами. Ленд-лиз не был благотворительностью: за поставки в годы войны Россия расплачивалась вплоть до недавнего времени.



Когда немцы поняли, что напрасно не уделяют внимания северному конвойному пути, они усилили военные базы в Норвегии и придумали особую тактику волчьих стай, группами судов охотясь на караваны.



Конвои стали нести тяжелые потери. Трагическим событиям посвящен роман Валентина Пикуля «Повесть о погибшем караване PQ-17».



— Иностранцы имели такую привычку: едва на корабле намечалось повреждение — они моментально поворачивали обратно или пересаживались на целые суда и затапливали корабль с военной помощью, — говорит Валерия Ягупова. — Наши моряки действовали иначе. Они спасали судно до последних сил. Пример такого мужества — корабль «Старый большевик», загоревшийся после немецкой атаки. Его все бросили, но русские моряки остались, тушили судно, догнали караван и привезли груз в порт назначения.



Советский ветеран Тарас Гончаренко, участвующий в праздничных мероприятиях вспоминает, как шел в составе каравана на «Старом Большевике».

— Когда немцы начали налет, мы долго лавировали, но одна бомба всё же попала в первый трюм. У нас оторвало «нос», погибла пушка вместе с командой. К нам подошел английский корвет и предложил взять нас на борт. Но мы судно не бросили, погасили пожар, отремонтировали рулевое управление и прорвались в Мурманск в одиночку, — рассказал ветеран.



Фотохроника ТАСС

Историки до сих пор спорят, насколько важна была эта морская помощь в условиях войны. Кто-то говорит, что северные конвои переправили в Советский Союз лишь 4% нужных для фронта военных грузов. Другие придерживаются точки зрения Александра Микояна, курировавшего с 1942 года северные конвои и отмечающего их огромный вклад в исход войны.



Той же точки зрения придерживается и Российское военно-историческое общество. Историки убеждены, что на Севере решался исход Второй мировой войны.



Фото: пресс-служба РВИО

— Опыт ленд-лиза стал уникальным примером консолидации стран, инструментом, который можно и сегодня использовать для борьбы с мировым злом — терроризмом и последствиями катастроф, — рассказал «Известиям» исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.



Как повлияла эта и другая помощь на исход войны и насколько приблизила Победу, будут говорить исследователи на международной конференции в Архангельске, которая включена в программу юбилейных мероприятий.

