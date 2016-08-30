Песков: Путин встретится с Обамой на саммите G20 в КНР

Президент России встретится со своим американским коллегой Бараком Обамой во время саммита G20 в Китае, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Очевидно, что на G20 президенты (России и США. — «Известия») так или иначе встретятся в рамках самого форума, — сообщил пресс-секретарь журналистам. Он отметил, что решение об отдельной встрече главы государств будут принимать самостоятельно.

Ранее советник президента США по внешней политике Бен Родс сообщил, что Вашингтон не исключает, что лидеры двух стран могут встретиться в неформальной обстановке на полях саммита в Китае.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что Россия и США еще далеки от реального сотрудничества по сирийскому вопросу и Москва сожалеет об этом.

— Здесь по-прежнему хотелось бы видеть большую готовность к реальному сотрудничеству, к выводу нашего взаимодействия не на уровень обмена информацией или спорадического взаимодействия, а именно полноценного сотрудничества, без которого урегулирование тяжелейшей сирийской проблемы невозможно, — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, саммит G20 пройдет 4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу, основной темой мероприятия заявлено «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».