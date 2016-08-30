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Наехавший на пешеходов в Москве водитель Mercedes объявлен в розыск

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Полиция просит отозваться очевидцев ДТП со смертельным исходом

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП со смертельным исходом, которое произошло в центре Москвы в субботу, 27 августа. Авария случилась по вине автомобиля Mercedes с цифрами 666 в номерном знаке.

Mercedes совершил наезд на двух пешеходов на столичной Бережковской набережной. В результате чего женщина погибла на месте, а мужчина госпитализирован. Водитель с места происшествия скрылся, покинув автомобиль.

По факту происшествию ведется расследование, привлечены эксперты. Уже установлена личность владельца автомобиля.

«Всех, кто стал очевидцем данного происшествия, полиция просит сообщить имеющуюся информацию в группу розыска ГИБДД по телефонам 8 (499) 246-02-77 и 8 (499) 246-97-13», — сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Наехавший на пешеходов в Москве водитель Mercedes объявлен в розыск

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП со смертельным исходом

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