Наехавший на пешеходов в Москве водитель Mercedes объявлен в розыск

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП со смертельным исходом, которое произошло в центре Москвы в субботу, 27 августа. Авария случилась по вине автомобиля Mercedes с цифрами 666 в номерном знаке.



Mercedes совершил наезд на двух пешеходов на столичной Бережковской набережной. В результате чего женщина погибла на месте, а мужчина госпитализирован. Водитель с места происшествия скрылся, покинув автомобиль.

По факту происшествию ведется расследование, привлечены эксперты. Уже установлена личность владельца автомобиля.



«Всех, кто стал очевидцем данного происшествия, полиция просит сообщить имеющуюся информацию в группу розыска ГИБДД по телефонам 8 (499) 246-02-77 и 8 (499) 246-97-13», — сообщили в пресс-службе полиции Москвы.