Олланд заявил, что сожалеет об антироссийских санкциях

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что сожалеет о санкциях против России и надеется, что ситуация изменится. Также он отмечает ухудшение ситуации на Украине и рассчитывает на возобновление дискуссий в «нормандском формате» по конфликту на юго-востоке страны.

«Украинский кризис оказал влияние на отношения России с европейскими странами. На мой взгляд, ситуация заслуживает сожаления, поскольку она наносит вред всем сторонам, в частности, совместным экономическим проектам из-за санкций», — цитирует «РИА Новости» слова французского лидера.

По его мнению, все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее найти наилучший выход из этой ситуации. Он заявил об этом, выступая перед французскими послами на ежегодной конференции МИД страны.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал бессмысленной встречу в «нормандском формате» после попытки теракта в Крыму, совершенной сотрудниками ГРУ Украины.

Ранее «Известия» писали, что, по мнению президента, попыткой теракта Киев пытался отвлечь внимание народа Украины от собственных проблем в экономике.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

