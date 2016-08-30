«Зарубежный помощник» и call-центр помогут россиянам за границей

МИД РФ презентовал поисково-информационную систему экстренной связи
Сегодня, 30 августа, в МИД РФ была презентована поисково-информационная система экстренной связи, предназначенная для коммуникации с гражданами, находящимися за рубежом.
Система включает в себя круглосуточную многоканальную линию call-центра ДСКЦ МИД России, эксплуатируемую на территории 144 государств, а также мобильное приложение «Зарубежный помощник».
Приложение дает доступ к необходимой справочной информации по странам, а также сообщает о прогнозируемых или произошедших чрезвычайных ситуациях в стране пребывания. Приложение также будет вести учет граждан РФ, находящихся в зоне бедствия.
Скачать «Зарубежного помощника» можно на официальном сайте МИД России.
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