«Зарубежный помощник» и call-центр помогут россиянам за границей

Сегодня, 30 августа, в МИД РФ была презентована поисково-информационная система экстренной связи, предназначенная для коммуникации с гражданами, находящимися за рубежом.

Система включает в себя круглосуточную многоканальную линию call-центра ДСКЦ МИД России, эксплуатируемую на территории 144 государств, а также мобильное приложение «Зарубежный помощник».



Приложение дает доступ к необходимой справочной информации по странам, а также сообщает о прогнозируемых или произошедших чрезвычайных ситуациях в стране пребывания. Приложение также будет вести учет граждан РФ, находящихся в зоне бедствия.

Скачать «Зарубежного помощника» можно на официальном сайте МИД России.

Читайте также: Родители смогут видеть оценки школьников через мобильное приложение

