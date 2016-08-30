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«Зарубежный помощник» и call-центр помогут россиянам за границей

МИД РФ презентовал поисково-информационную систему экстренной связи

Сегодня, 30 августа, в МИД РФ была презентована поисково-информационная система экстренной связи, предназначенная для коммуникации с гражданами, находящимися за рубежом. 

Система включает в себя круглосуточную многоканальную линию call-центра ДСКЦ МИД России, эксплуатируемую на территории 144 государств, а также мобильное приложение «Зарубежный помощник».

Приложение дает доступ к необходимой справочной информации по странам, а также сообщает о прогнозируемых или произошедших чрезвычайных ситуациях в стране пребывания. Приложение также будет вести учет граждан РФ, находящихся в зоне бедствия.

Скачать «Зарубежного помощника» можно на официальном сайте МИД России.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

«Зарубежный помощник» и call-центр помогут россиянам за границей

МИД РФ презентовал поисково-информационную систему экстренной связи

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Максим Кононенко

журналист

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