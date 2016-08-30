Минобрнауки будет отвечать за детский отдых с января 2017 года

Министерство образования и науки подготовило законопроект, изменяющий подход к организации детского отдыха и оздоровления, сообщили «Известиям» в ведомостве. Согласно поправкам все функции и полномочия по разработке государственной политики в этой сфере будут переданы в ведение Минобрнауки, хотя раньше за эти вопросы отвечали сразу несколько разных ведомств. Предполагается, что поправки могут вступить в силу с 1 января 2017 года.

Авторы законопроекта предлагают уточнить понятие «отдых детей и их оздоровление» и изменить требования к самим детским учреждениям. Предполагается, что детским лагерям дадут полгода переходного периода после вступления поправок в силу. Отдельно предусматривается внесение изменений в федеральный закон «Об образовании», которые позволят включить организацию отдыха и оздоровления детей в систему образования, а соответствующие программы отдыха и оздоровления войдут в число дополнительных образовательных программ. Также Минобрнауки возьмет на себя функции по ведению реестра детских лагерей и выдачу лицензий.

Причиной, по которой в правительстве решили выбрать единый ответственный орган за организацию детского отдыха, послужила июньская трагедия в Карелии на Сямозере, когда 47 воспитанников детского лагеря в сопровождении четырех взрослых отправились в сплав по озеру. Из-за непогоды лодки перевернулись: 14 детей погибли, 33 удалось спасти. В последствии глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что трагедия произошла из-за формального отношения людей к исполнению закона, который необходимо пересмотреть, так как за организацию лагерной и туристической деятельности отвечает сразу несколько министерств и ведомств.

На проходящем сегодня Общероссийском родительском собрании глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что безопасность детей во время летнего отдыха — это самое главное.

- Минобрнауки будет прилагать все усилия, чтобы это дополнительное образование было полноценным и, самое главное, безопасным. Должен быть человек, отвечающий за безопасность отдыха детей, — отметила Васильева.