У резиденции президента Сомали прогремел мощный взрыв

В столице Сомали Могадишо возле резиденции президента прогремел взрыв, который сопровождался стрельбой.



«Мощный взрыв был слышен в столице Сомали во вторник, можно было увидеть огромные облака дыма в сопровождении стрельбы», — говорится в сообщении Reuters.



Агентство отмечает, что ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Аш-Шабаб».

The image of the attacked hotel in Mogadishu#Somalia pic.twitter.com/HM6SgJklKF — SOMALI NEWS AGENCY (@SONNALIVE) 30 августа 2016 г.

Как сообщает агентство Somali News Agency, погибло не менее пяти человек, около 10 ранено. Ближайшие к месту ЧП отели частично разрушены.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») тесно сотрудничает с международной террористической организацией «Аль-Каида». В США деятельность этой организации запрещена с 2008 года.

