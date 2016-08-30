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У резиденции президента Сомали прогремел мощный взрыв

По предварительным данным, погибли пять человек, около 10 получили ранения

В столице Сомали Могадишо возле резиденции президента прогремел взрыв, который сопровождался стрельбой. 

«Мощный взрыв был слышен в столице Сомали во вторник, можно было увидеть огромные облака дыма в сопровождении стрельбы», — говорится в сообщении Reuters.

Агентство отмечает, что ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Аш-Шабаб».

Как сообщает агентство Somali News Agency, погибло не менее пяти человек, около 10 ранено. Ближайшие к месту ЧП отели частично разрушены.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») тесно сотрудничает с международной террористической организацией «Аль-Каида». В США деятельность этой организации запрещена с 2008 года.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

У резиденции президента Сомали прогремел мощный взрыв

По предварительным данным, погибли пять человек, около 10 получили ранения

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