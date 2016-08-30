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В Латвии националисты снесли памятник советским матросам

Монумент был установлен в честь 26 моряков, погибших в бое за город Лимбажи в 1941 году

В латвийском городе Лимбажи радикалы снесли памятник советским морякам, установленный в честь матросов, которые воевали за город в 1941 году.

Видеозапись демонтажа памятника была опубликована на странице националистического объединения «Отчизне и свободе/ Движение за национальную независимость Латвии — Все Латвии!» в социальной сети Facebook.

Как передает местное новостное агентство ЛЕТА со ссылкой на самоуправление Лимбажи, монумент не был признан памятникам советского периода, а его состояние оценивалось как аварийное. По заявлению властей, памятник представлял угрозу для здоровья и жизни детей близлежащей школы. На снос монумента из бюджета было выделено около €8 тыс.

Памятник советским морякам был возведен в городе Лимбажи в 1975 году. Он представлял собой напоминающий нос корабля бетонный комплекс, в центре которого находился большой гранитный камень с табличкой. Монумент был открыт в честь 26 моряков Краснознаменного Балтийского флота, которые погибли в июле 1941 года, защищая город от фашистских захватчиков.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

В Латвии националисты снесли памятник советским матросам

Монумент был установлен в честь 26 моряков, погибших в бое за город Лимбажи в 1941 году

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