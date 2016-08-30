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В Ингушетии саперы разминируют начиненный взрывчаткой автомобиль

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Подозрительный мужчина оставил машину у мечети, куда утром должны были прийти сотни людей

В Ингушетии саперы разминируют начиненную взрывчаткой машину, оставленную неизвестным мужчиной около мечети в селе Али-Юрт, куда утром должны были прийти сотни людей. Район вокруг автомобиля оцепили, а всех местных жителей и прихожан срочно эвакуировали.

«Поступило сообщение от граждан, что возле мечети в селении Али-Юрт стоит машина, есть подозрение, что она заминирована. Здание мечети оцеплено», — говорится в сообщении «РИА Новости».

Подозрительного мужчину, который оставил машину у мечети, а затем быстро пересел в другую и уехал, заметил один из прихожан, передает телеканал «Звезда».

После поступившего сигнала на место ЧП были вызваны кинологи, которые подтвердили наличие в автомобиле взрывного устройства.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

В Ингушетии саперы разминируют начиненный взрывчаткой автомобиль

Подозрительный мужчина оставил машину у мечети, куда утром должны были прийти сотни людей

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