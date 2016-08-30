Ольга Васильева предлагает заменить уроки физкультуры танцами

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева предлагает заменить один из трех уроков физкультуры в неделю ритмикой под музыку или спортивными танцами.

«Для развития ребенка это большой плюс, это здоровый позвоночник, третий час никому не помешает», — заметила Васильева, выступая на Общероссийском родительском собрании.

«Главное — подойти к этому творчески», — добавила она.

По мнению министра, чтобы ввести уроки подобного формата в школах, необходимо только желание, сообщает ТАСС.

