Ольга Васильева предлагает заменить уроки физкультуры танцами

Министр образования хочет ввести в школьную программу ритмику
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева предлагает заменить один из трех уроков физкультуры в неделю ритмикой под музыку или спортивными танцами.
«Для развития ребенка это большой плюс, это здоровый позвоночник, третий час никому не помешает», — заметила Васильева, выступая на Общероссийском родительском собрании.
«Главное — подойти к этому творчески», — добавила она.
По мнению министра, чтобы ввести уроки подобного формата в школах, необходимо только желание, сообщает ТАСС.
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