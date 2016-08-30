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В 2017 году в ЕГЭ по русскому и литературе появится устная часть

Министр образования Ольга Васильева провела Общероссийское родительское собрание

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

30 августа в школе с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян состоялось Общероссийское родительское собрание. Новый руководитель Министерства образования и науки Ольга Васильева рассказала
про инклюзивное образование, трудовое воспитание и изменения в процедуре ЕГЭ.

Качественно улучшить учебный процесс способна только слаженная работа педагогов и родителей. С этой целью третий год подряд в России проходит Общероссийское родительское собрание.

Во вторник, 30 августа, родители школьников из Москвы и регионов задали руководителю Министерства образования и науки Ольге Васильевой волнующие их вопросы.

— Мы должны пересмотреть, оценить то, что было, взять лучшее и идти вперед, — открыла встречу Ольга Васильева.

По заявлению министра, многие дети 1 сентября этого года пойдут в новые школы. Всего в России заработают 92 новых учебных учреждения, в том числе в удаленных регионах.
Столичные родители поинтересовались, как быть, если в школе требуют приобретать определенные рабочие тетради, но не все могут себе это позволить.

— Если школа включает учебные тетради в перечень, то она должна ими всех и обеспечить, — заявила Ольга Васильева.

Еще один вопрос также касался финансовой стороны — активисты из Иркутска узнали про возможность софинансирования завтраков и обедов для учеников.

— Питание для сирот, детей из неполных семей у нас есть, — сказала Ольга Васильева. —
Но пока эта программа затрагивает Москву и область. А регионы должны приложить все усилия, чтобы помочь определенным категориям школьников.

Родители из Якутска спросили министра, предполагается ли трудовое воспитание в школах.

— Без трудолюбия, навыков трудиться невозможно жить. В этом году будут разрабатываться методические рекомендации по трудовой деятельности, а вводиться — со следующего. Мы должны воспитать человека, который будет готов к жизни, — заверила министр.

В рамках онлайн-включения из Екатеринбурга прозвучал вопрос: планируется ли введение закона по защите профессиональной чести и достоинства учителей?

— Для этого есть Конституция. Но главное — изменить отношение общества к служению учителя. За последнее время у нас не сняли ни одного хорошего, позитивного фильма об учителях, — сказала Ольга Васильева.

По мнению министра, образование — это не услуга, а воспитание будущего поколения. Сегодняшние малыши — завтрашние граждане.

Ольга Васильева также рассказала, какие изменения планируются в процедуре ЕГЭ в течение трех лет.

— В следующем году в девятых классах на экзаменах по русскому языку и литературе впервые будет введена устная часть, — заявила министр образования.

По ее мнению, ЕГЭ — это возможность для учеников из далеких регионов поступать в лучшие вузы страны.

— Но я вновь заявляю, что выступаю против натаскивания на ЕГЭ во внеурочное время в рамках школы, — сказала Ольга Васильева.

Также в ответ на вопрос из Астрахани министр заявила, что никакого закрытия коррекционных школ не планируется.

— Возможно, «другие» дети могут проходить образовательную программу более длительное время. Но остальные в классе могут обучаться в обычном темпе, — предположила министр.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

В 2017 году в ЕГЭ по русскому и литературе появится устная часть

В 2017 году в ЕГЭ по русскому и литературе появится устная частьМинистр образования Ольга Васильева провела Общероссийское родительское собрание

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