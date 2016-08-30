Капитан сборной России Сергей Быков рискует остаться без клуба

33-летний атакующий защитник Сергей Быков не может найти себе новый клуб в текущее межсезонье. По информации «Известий», интерес к защитнику сборной России проявляли новичок Единой лиги ВТБ пермская «Парма» и итальянский «Канту», но оба раза стороны не смогли договориться о сотрудничестве.

По словам владельца «Канту» Дмитрия Герасименко, клуб был очень заинтересован в приобретении игрока, но подписанию контракта помешал жесткий лимит на легионеров в чемпионате Италии.

— Я бы подписал Быкова с закрытыми глазами, если бы у него был паспорт ЕС, — отметил «Известиям» Герасименко. — В Серии А — очень строгий лимит на легионеров. Мы можем заявить только трех иностранных игроков, не имеющих гражданства Евросоюза. На сезон-2016/17 этот лимит у «Канту» уже исчерпан. Быков — очень сильный баскетболист, способный грамотно вести игру своей команды. Он бы усилил наш клуб, но правила есть правила.

Генеральный директор пермского клуба Александр Башминов заявил, что команда нуждается в атакующем защитнике, однако отказался комментировать предметный интерес к Быкову. Как сообщил источник «Известий», знакомый с ходом переговоров, бюджет «Пармы» ограничен для подписания игроков уровня Быкова.

Тем не менее Быков не теряет надежды найти нового работодателя до конца сентября. Игрок готов подписать однолетний контракт с новой командой, чтобы выступить на Евробаскете-2017. Сложившуюся ситуацию прокомментировал официальный представитель баскетболиста Борис Горенц.

— У нас пока нет конкретных вариантов продолжения карьеры, — отметил «Известиям» Борис Горенц. — Сергей по-прежнему остается свободным агентом и ждет достойных предложений. После возвращения из сборной у него появится больше времени, чтобы обдумать все возможные варианты.

Несмотря на отсутствие действующего контракта, Быков был вызван в национальную сборную. Более того, главный тренер команды Сергей Базаревич назначил его капитаном. По мнению наставника, опыт и хладнокровие Быкова может помочь сборной в самый ответственный момент квалификационного турнира. Стоит отметить, что, пригласив Быкова, Базаревич отказался от услуг экс-капитана сборной Антона Покрашова из казанского УНИКСа.



Напомним, в июне 2016 года БК «Локомотив-Кубань» решил не продлевать контракт с Быковым, который был заключен в июле 2015 года по схеме «1+1». По информации «Известий», такое решение было принято после того, как руководителям «Локо» удалось приобрести двух защитников «Нижнего Новгорода» — Дмитрия Хвостова и Евгения Бабурина.

Всего Быков провел в «Локо» четыре сезона (2011–2014 и 2015/16), завоевал в составе красно-зеленых бронзу чемпионата России в 2012 году, Еврокубок и серебряные медали Единой лиги ВТБ в 2013 году и стал участником «Финала четырех» Евролиги в 2016 году. В сезоне-2015/16 Быков был капитаном «Локомотив-Кубани» и, согласно статистике, в среднем приносил команде 4 очка, 2,5 подбора, 1,8 передачи за 17 минут в Единой лиге ВТБ и 3,6 очка, 1,7 подбора, 1,4 передачи за 14,5 минут в Евролиге.

В составе сборной России Быков выиграл чемпионат Европы-2007 и был бронзовым призером Евробаскета-2011. Также Сергей является серебряным призером Универсиады-2003 в Тэгу.

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