Васильева: учеников 9-х классов ожидает устная часть в экзаменах

Нововедение затронет испытания по русскому языку и литературе
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании заявила, что в этом году у выпускников 9-х классов впервые появится устная часть в экзаменах по русскому языку и литературе.
«В 9-м классе в этом году появляется устная часть в экзаменах по русскому языку и литературе. Потом мы проанализируем это и будем двигаться дальше в старшие классы», — цитирует Васильеву агентство ТАСС.
Кроме того, отметила глава Минобрнауки, в этом году ЕГЭ по физике, химии, биологии в тестовом режиме с готовыми ответами будут сняты.
«Это тоже, пускай маленький, но шаг вперед», — сказала министр.
Она подчеркнула, что к ЕГЭ нужно готовить школьников с первого класса, а не учить нажимать кнопки «да» или «нет». По мнению министра, это поможет углубить знания учеников.
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