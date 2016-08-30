СП назвала неэффективными усилия по борьбе с выводом капитала за рубеж

Счетная палата РФ признала неэффективной работу ведомств по борьбе с выводом российского капитала за рубеж — по заключению Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2013–2015 годах из России было незаконно вывезено около 1,2 трлн рублей.

«В результате совершения импортно-экспортных товарных сделок незаконный вывод капиталов из страны в 2013–2015 годах составил 1,2 трлн рублей (отчетные данные ФТС России»), — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что за этот период ФТС передала в Росфиннадзор более 17 тыс. административных дел в сфере валютного контроля и валютного регулирования. Нарушителям были выписаны штрафы в размере 663,4 млрд рублей.

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин отмечает, что во время этого периода увеличивалось число нарушений, по которым дела не возбуждались или прекращались.

— Так, в 2013 году такие случаи составляли лишь 7,4% всех выявленных нарушений валютного законодательства по незаконному выводу капитала, в 2014 году — 15,6%, в 2015-м — 33,2%, в I квартале 2016 года — 25%, — пояснил Сергей Шторин.

Аудитор заключил, что работа федеральных органов исполнительной власти по предотвращению вывода капитала за рубеж была неэффективной.