«Газпром» обсудит возобновление проекта газопровода «Турецкий поток»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 31 августа проведет переговоры в Турции по проекту газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.



По его словам, фактически переговоры уже идут со времени встречи министра экономики Турции Нихата Зейбекчи и министра энергетики России Александра Новака.



«Я тоже туда собираюсь, процесс фактически уже пошел», — добавил Медведев, передает агентство ТАСС.



Напомним, проект «Турецкий поток» был заморожен после резкого обострения отношений с Турцией: кризис в отношениях между Москвой и Анкарой наступил после того, как истребитель турецких ВВС в ноябре прошлого года сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.



Договоренность о строительстве газопровода из России в Европу по проекту «Турецкий поток» была достигнута между Москвой и Анкарой в декабре 2014 года. Изначально по газопроводу планировалось доставлять 63 млрд куб. м газа в год, но его строительство остановилось после осложнения отношений между Турцией и РФ в декабре 2015 года.

«Турецкий поток» должен пройти по дну Черного моря в обход Украины, далее по турецкой территории в границе с Грецией.

