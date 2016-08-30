«Газпром» обсудит возобновление проекта газопровода «Турецкий поток»

Переговоры пройдут в Турции 31 августа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер 31 августа проведет переговоры в Турции по проекту газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.
По его словам, фактически переговоры уже идут со времени встречи министра экономики Турции Нихата Зейбекчи и министра энергетики России Александра Новака.
«Я тоже туда собираюсь, процесс фактически уже пошел», — добавил Медведев, передает агентство ТАСС.
Напомним, проект «Турецкий поток» был заморожен после резкого обострения отношений с Турцией: кризис в отношениях между Москвой и Анкарой наступил после того, как истребитель турецких ВВС в ноябре прошлого года сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.
Договоренность о строительстве газопровода из России в Европу по проекту «Турецкий поток» была достигнута между Москвой и Анкарой в декабре 2014 года. Изначально по газопроводу планировалось доставлять 63 млрд куб. м газа в год, но его строительство остановилось после осложнения отношений между Турцией и РФ в декабре 2015 года.
«Турецкий поток» должен пройти по дну Черного моря в обход Украины, далее по турецкой территории в границе с Грецией.
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