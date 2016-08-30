Олимпийскую медаль погибшего российского борца передали его сопернику

Такое решение было принято после перепроверки допинг-пробы спортсмена
Серебряная медаль погибшего в 2013 году российского борца вольного стиля Бесика Кудухова, которую он завоевал во время лондонской Олимпиады-2012, передана его индийскому сопернику Йогешвару Дутту. Такое решение было принято в связи с тем, что после перепроверки допинг-проба россиянина дала положительный результат.
«Сегодня утром я узнал, что моя олимпийская медаль повышена с бронзы до серебра. Я посвящаю эту медаль всем моим согражданам», — написал индиец в своем микроблоге в Twitter.
Бесик Кудухов был четырехкратным чемпионом мира, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года
Как сообщает издание Indian Express со ссылкой на источники в «Объединенном мире борьбы», помимо пробы Бесика Кудухова положительными оказались тесты еще четырех борцов, в том числе и проба узбекского спортсмена Артура Таймазова, который стал чемпионом Олимпиады-2008 в Пекине.
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