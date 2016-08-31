Цены на нефть в России подскочили на 17%

Трейдеры отмечают рост стоимости нефти в России. Цена сентябрьских поставок выросла на 2–2,5 тыс. рублей по сравнению с августовскими показателями. По мнению экспертов, происходящее с ценами на нефть на внутреннем рынке связано с комплексом причин. Первая из них — понижение экспортной пошлины. Вторая — стоимость нефти сорта Brent на мировом рынке, которая значительно выше, чем месяц назад. При этом эксперты не видят пока причин для беспокойства в связи с предполагаемым влиянием роста нефтяных цен на топливные.



Цены на сентябрьские партии нефти пошли вверх. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, с 22 по 26 августа была предложена партия нефти по цене 16,4 тыс. рублей за тонну. Кто предложил товар, на бирже не раскрывают. Однако, по данным компании «Аналитика товарных рынков», эту партию предложила «Зарубежнефть». При этом августовские поставки эта компания продавала по цене 13,65 тыс. за тонну.



Кроме того, по информации трейдеров, «Роснефть» в минувший вторник реализовала на тендере удмуртскую нефть с поставкой на внутренний рынок в сентябре по ценам 16,64–16,72 тыс. рублей за тонну. Августовские партии же нефти стоили 14,19–14,27 тыс. рублей за такой же объем. Таким образом, сентябрьские партии нефти подорожали почти на 2,5 тыс. рублей.



По словам старшего аналитика компании «Альпари» Анны Бодровой, происходящее с ценами на нефть на внутреннем рынке связано с ситуацией на внешних рынках.



— Пошлина снизилась на сентябрь на $10,1 за тонну. Эту сумму производители хотели бы «добрать» внутри страны. Вторая причина кроется в стоимости нефти сорта Brent на мировом рынке, которая значительно выше, чем месяц назад. Для сравнения — в конце июля «бочка» североморской нефти стоила $43,11, в конце августа ее стоимость составляет не ниже $49. Ко всему прочему, продолжающееся укрепление рубля делает заработок сырьевых производителей скромнее, — отметила она.

С коллегой соглашается и Марк Гойхман, аналитик ГК TeleTrade. По его словам, несмотря на специфику ценообразования в России, внутренняя стоимость нефти зависит в том числе и от котировок черного золота на мировых биржах и внебиржевом рынке. А они за месяц резко выросли.



— Рост составил около 17%. Примерно в таком же размере увеличились и цены внутри страны. Кроме того, важно соотношение стоимости углеводородов и курса рубля. В начале месяца — при 66 рублях за доллар — баррель нефти стоил 2,78 тыс. рублей. А теперь, когда курс около 65 рублей, он подорожал до 3,19 тыс. рублей. Таким образом, повышение цен привело к усилению рубля, но в меньших масштабах, — говорит эксперт.



По его словам, с точки зрения компаний — производителей энергоносителей, а также экспортеров, такие изменения позитивны, поскольку повышают их выручку и прибыли при неизменных расходах. Выгодно это и для бюджета, потому что увеличиваются его доходы в виде экспортных пошлин, налогов, дивидендов от госкомпаний.



— С позиций потребителей, однако, такие изменения означают наращивание затрат, удорожание нефтепродуктов. В то же время на конечных потребительских ценах, в частности на бензин, эти сдвиги отразятся незначительно. Инфляция жестко контролируется Центральным банком, а стоимость топлива — антимонопольными ведомствами. И в целом увеличение цен на заправках за год не превысит 5,5–6,5%, — отметил Марк Гойхман.



Такого же мнения придерживается и Анна Бодрова. По ее словам, что касается вероятного влияния роста цен на нефть на внутреннем рынка, который видно на тендерах последней недели, то «пока реальных факторов негатива нет».



— В кулуарах ждут повышения ценника на розничных заправках чуть позже, в моменте цены на бензины выглядят стабильными для рядового потребителя, — заключила она.



В нефтяных компаниях — «Роснефти», «Зарубежнефти», «Газпром нефти», «Лукойле», «Башнефти» и ННК — не предоставили комментариев.

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