Московские полицейские, избившие тренера женского «Торпедо», уволены

Кроме этого, двое начальников провинившихся сотрудников понижены в должности, а руководители подразделения привлечены к дисциплинарной ответственности
В результате служебной проверки были уволены трое сотрудники московской полиции, которые причастны к избиению тренера женского футбольного клуба «Торпедо» Фаига Нагдалиева. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что тренер Фаиг Нагдалиев был избит сотрудниками внутренних органов за то, что сделал им замечание за курение рядом с вестибюлем станции метрополитена. Инцидент он снял на камеру мобильного телефона, а запись передал в правоохранительные органы столицы.
«Видеозапись инцидента с участием тренера женского футбольного клуба «Торпедо» и сотрудников УВД на Московском метрополитене, размещенная в сети интернет, внимательно изучена руководством столичной полиции», — цитирует сообщение пресс-службы агентство «Интерфакс».
Также отмечается, что двое непосредственных начальников уволенных полицейских понижены в должности, а руководители подразделения привлечены к дисциплинарной ответственности.
В пресс-службе добавили, что материалы проверки будут направлены в столичное управление СКР для принятия процессуального решения.
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