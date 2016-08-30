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Московские полицейские, избившие тренера женского «Торпедо», уволены

Кроме этого, двое начальников провинившихся сотрудников понижены в должности, а руководители подразделения привлечены к дисциплинарной ответственности

В результате служебной проверки были уволены трое сотрудники московской полиции, которые причастны к избиению тренера женского футбольного клуба «Торпедо» Фаига Нагдалиева. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тренер Фаиг Нагдалиев был избит сотрудниками внутренних органов за то, что сделал им замечание за курение рядом с вестибюлем станции метрополитена. Инцидент он снял на камеру мобильного телефона, а запись передал в правоохранительные органы столицы.

«Видеозапись инцидента с участием тренера женского футбольного клуба «Торпедо» и сотрудников УВД на Московском метрополитене, размещенная в сети интернет, внимательно изучена руководством столичной полиции», —  цитирует сообщение пресс-службы агентство «Интерфакс».

Также отмечается, что двое непосредственных начальников уволенных полицейских понижены в должности, а руководители подразделения привлечены к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе добавили, что материалы проверки будут направлены в столичное управление СКР для принятия процессуального решения.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Московские полицейские, избившие тренера женского «Торпедо», уволены

Кроме этого, двое начальников провинившихся сотрудников понижены в должности, а руководители подразделения привлечены к дисциплинарной ответственности

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