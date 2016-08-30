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Путин об Арктике: это не место для геополитических игр военных блоков

Президент России направил приветственное слово участникам встречи государств-членов Арктического совета

Арктика должна стать пространством, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, закулисных соглашений и раздела сфер влияния. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам встречи стран Арктического совета.

По словам президента, Россия намерена сохранять приверженность мирному освоению Арктики при соблюдении своих национальных интересов и уважении интересов других стран.

«Убежден, Арктика должна утверждаться как пространство для открытого и равноправного диалога, основанного на принципах всеобщей и неделимой безопасности, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, закулисных соглашений и раздела сфер влияния», – говорится в заявлении главы государства.

Шестая международная встреча государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности проходит под эгидой Совета безопасности РФ на борту атомного ледокола «50 лет Победы», который совершает переход от Анадыря до порта Певек.

Встреча проводится ежегодно в России. На нее приглашены представители органов власти, бизнеса, научно-исследовательских институтов и университетов. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев. На встрече предполагается обсудить вопросы обеспечения безопасности в Арктике, ключевые направления политического, экономического и культурного сотрудничества приарктических государств.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Путин об Арктике: это не место для геополитических игр военных блоков

Президент России направил приветственное слово участникам встречи государств-членов Арктического совета

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